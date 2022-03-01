Российская армия обстреляла деревню в Житомирской области

Потерпевших нет.

Во вторник, 1 марта, в 16:00 российская армия запустила ракеты селу Сингуры Житомирского района.

Об этом сообщила в Facebook Новогуйвинской ОТГ депутат Житомирского облсовета Татьяна Парфентиева.

Отмечается, что ракеты упали в поле: в домах рядом и местной школе вылетели стекла. Потерпевших нет. Местные жители выкладывают видео и фото последствий "русского мира".