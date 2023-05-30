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Российская армия обстреляла из артиллерии Херсонщину: ранена женщина

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Российская армия обстреляла из артиллерии Херсонщину: ранена женщина

В результате атаки по Кизомису пострадала женщина. / Фото: Associated Press

Женщину госпитализировали.

Утром вторника, 30 мая, российская армия обстреляла из артиллерии Кизомис Херсонской области. Ранена местная жительница.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его словам, из-за вражеских обстрелов пострадала 84-летняя женщина. Пенсионерка на момент атаки находилась во дворе собственного дома.

Женщину госпитализировали в медучреждение с минно-взрывной травмой и ранением спины. В настоящее время врачи оказывают ей необходимую медпомощь.

К слову, в течение 29 мая россияне совершили 52 обстрела по территории Херсонщины, выпустив 343 снаряда из минометов, артиллерии и БПЛА. Город Херсон враг обстрелял 10 раз (50 снарядов). Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Один человек погиб.

Напомним, ночью российская армия снова атаковала Киев. В столице воздушная тревога продолжалась 3 часа. 11 мин — от 01:35 до 04:46. Жители города сообщили о взрывах. В ОВА заявили о работе сил ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
283
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