Российская армия обстреляла из артиллерии Херсонщину: ранена женщина

Утром вторника, 30 мая, российская армия обстреляла из артиллерии Кизомис Херсонской области. Ранена местная жительница.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его словам, из-за вражеских обстрелов пострадала 84-летняя женщина. Пенсионерка на момент атаки находилась во дворе собственного дома.

Женщину госпитализировали в медучреждение с минно-взрывной травмой и ранением спины. В настоящее время врачи оказывают ей необходимую медпомощь.

К слову, в течение 29 мая россияне совершили 52 обстрела по территории Херсонщины, выпустив 343 снаряда из минометов, артиллерии и БПЛА. Город Херсон враг обстрелял 10 раз (50 снарядов). Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Один человек погиб.

Напомним, ночью российская армия снова атаковала Киев. В столице воздушная тревога продолжалась 3 часа. 11 мин — от 01:35 до 04:46. Жители города сообщили о взрывах. В ОВА заявили о работе сил ПВО.

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