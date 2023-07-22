Российская армия обстреляла Купянск: погибла женщина (фото)

оккупанты дважды ударили по городу.
Днем 22 июля российские оккупационные войска нанесли удар по Купянску Харьковской области. Есть жертва вражеской атаки.
Об этом сообщили в пресс-службе военной областной администрации.
"Сегодня россияне в очередной раз обстреляли город Купянск. В результате вражеских обстрелов погибла 57-летняя женщина", — говорится в сообщении.
Тем временем в Офисе генерального прокурора сообщили, что оккупанты обстреляли Купянск около 11:00. В результате атаки получила повреждения территория частного предприятия.
Впрочем, уже в 13:30 российские военные снова обстреляли город. В результате обстрела погибла 57-летняя мирная жительница. По предварительным данным, обстрелы велись с РСЗО.
Прокуроры начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, вечером 21 июля окуупанты сбросили авиабомбы на Нью-Йорк на Донетчине. В результате атаки четверо погибших и трое раненых. Взрывными волнами повреждены объекты жилой застройки и хозяйственные постройки.