Российская армия обстреляла Купянск: погибла женщина (фото)

Днем 22 июля российские оккупационные войска нанесли удар по Купянску Харьковской области. Есть жертва вражеской атаки.

Об этом сообщили в пресс-службе военной областной администрации.

"Сегодня россияне в очередной раз обстреляли город Купянск. В результате вражеских обстрелов погибла 57-летняя женщина", — говорится в сообщении.

Тем временем в Офисе генерального прокурора сообщили, что оккупанты обстреляли Купянск около 11:00. В результате атаки получила повреждения территория частного предприятия.

Впрочем, уже в 13:30 российские военные снова обстреляли город. В результате обстрела погибла 57-летняя мирная жительница. По предварительным данным, обстрелы велись с РСЗО.

Прокуроры начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Днем 22 июля русская армия дважды ударила по Купянску. / Фото: Офис генерального прокурора

Прокуроры начали досудебные расследования из-за обстрела Купянскими войсками РФ. / Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, вечером 21 июля окуупанты сбросили авиабомбы на Нью-Йорк на Донетчине. В результате атаки четверо погибших и трое раненых. Взрывными волнами повреждены объекты жилой застройки и хозяйственные постройки.

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