Российская армия обстреляла одну из украинских ТЭС: детали

Российские оккупационные войска вечером 15 мая в очередной раз обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Оккупанты в очередной раз обстреляли одну из ТЭС ДТЭК. Вечером, 15 мая, в результате обстрелов снова пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК "Энерго". К счастью, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки повреждено оборудование ТЭС. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий.

Это уже третья атака на генерирующие предприятия компании с начала мая. Всего с сентября прошлого года теплоэлектростанции ДТЭК "Энерго" Россия атаковала 33 раза.

Напомним, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук опроверг информацию, время от времени распространяющуюся в разных Телеграмм-каналах, о возобновлении отключений света летом. В Украине 75% ТЭЦ повреждены или разрушены из-за российских атак.

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