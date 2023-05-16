Российская армия обстреляла одну из украинских ТЭС: детали

Прошло без пострадавших.
Российские оккупационные войска вечером 15 мая в очередной раз обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Прошло без пострадавших.
Об этом сообщили в ДТЭК.
"Оккупанты в очередной раз обстреляли одну из ТЭС ДТЭК. Вечером, 15 мая, в результате обстрелов снова пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК "Энерго". К счастью, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.
В результате вражеской атаки повреждено оборудование ТЭС. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий.
Это уже третья атака на генерирующие предприятия компании с начала мая. Всего с сентября прошлого года теплоэлектростанции ДТЭК "Энерго" Россия атаковала 33 раза.
Напомним, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук опроверг информацию, время от времени распространяющуюся в разных Телеграмм-каналах, о возобновлении отключений света летом. В Украине 75% ТЭЦ повреждены или разрушены из-за российских атак.
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