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Российская армия обстреляла Садовое в Херсонской области: есть погибший

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Российская армия обстреляла Садовое в Херсонской области: есть погибший

Обстрел Садового/Иллюстративный фото / Фото: Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Невинными жертвами российского терроризма остаются гражданские украинцы.

В среду, 3 января, оккупационные войска ударили по населенному пункту Садовое Херсонской области из артиллерии. К сожалению, в результате вражеских обстрелов погиб пожилой мужчина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Один из вражеских снарядов попал прямо в жилой дом, его владелец погиб. Тело мужчины из-под завалов разрушенного дома достали спасатели.

"Мои соболезнования семье погибшего", – написал глава ОВА.

Напомним, российские войска в течение 2 января устроили 121 обстрел Херсонской области, попав в частности по жилым кварталам.

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Дата публикации
Просмотры
193
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