Российская армия обстреляла Садовое в Херсонской области: есть погибший

Невинными жертвами российского терроризма остаются гражданские украинцы.
В среду, 3 января, оккупационные войска ударили по населенному пункту Садовое Херсонской области из артиллерии. К сожалению, в результате вражеских обстрелов погиб пожилой мужчина.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Один из вражеских снарядов попал прямо в жилой дом, его владелец погиб. Тело мужчины из-под завалов разрушенного дома достали спасатели.
"Мои соболезнования семье погибшего", – написал глава ОВА.
Напомним, российские войска в течение 2 января устроили 121 обстрел Херсонской области, попав в частности по жилым кварталам.
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