Российская армия обстреляла Садовое в Херсонской области: есть погибший

В среду, 3 января, оккупационные войска ударили по населенному пункту Садовое Херсонской области из артиллерии. К сожалению, в результате вражеских обстрелов погиб пожилой мужчина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Один из вражеских снарядов попал прямо в жилой дом, его владелец погиб. Тело мужчины из-под завалов разрушенного дома достали спасатели.

"Мои соболезнования семье погибшего", – написал глава ОВА.

Напомним, российские войска в течение 2 января устроили 121 обстрел Херсонской области, попав в частности по жилым кварталам.

Читайте также: