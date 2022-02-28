Российская армия обстреляла Северодонецк: погибла женщина, есть потерпевшие

Захватчики не перестают обстреливать мирных жителей.

Российские оккупанты обстреляли Северодонецк в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации.

Обстреляны дома:

ул. Донецкая, 37, 42, 46, 33 и по ул. Гагарина, 55,57,53: выбиты стекла из окон;

ул. Гагарина, 64 – прямое попадание: погибла женщина;

ул. Федоренко, б.42: пострадала женщина с осколочными ранениями, ее госпитализировали;

есть пострадавший между домами по ул. Гагарина, 53, 55: мужчина с осколочным ранением, его состояние тяжелое.

Российские оккупанты обстреляли Северодонецк – по ул. Донецкая, 37, 42, 46, 33 и по ул. Гагарина, 55,57,53 выбит... Опубликовано Сергей Гайдай Понедельник, 28 февраля 2022 г.

Кроме того, прямое попадание произошло в легковой автомобиль. На одной из улиц поврежден газопровод.