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Российская армия обстреляла Северодонецк: погибла женщина, есть потерпевшие

Российская армия обстреляла Северодонецк: погибла женщина, есть потерпевшие

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Российская армия обстреляла Северодонецк: погибла женщина, есть потерпевшие

Фото: Сергей Гайдай

Захватчики не перестают обстреливать мирных жителей.

Российские оккупанты обстреляли Северодонецк в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации.

Обстреляны дома:

  • ул. Донецкая, 37, 42, 46, 33 и по ул. Гагарина, 55,57,53: выбиты стекла из окон;
  • ул. Гагарина, 64 – прямое попадание: погибла женщина;
  • ул. Федоренко, б.42: пострадала женщина с осколочными ранениями, ее госпитализировали;
  • есть пострадавший между домами по ул. Гагарина, 53, 55: мужчина с осколочным ранением, его состояние тяжелое.

Российские оккупанты обстреляли Северодонецк – по ул. Донецкая, 37, 42, 46, 33 и по ул. Гагарина, 55,57,53 выбит...

Опубликовано Сергей Гайдай Понедельник, 28 февраля 2022 г.

Кроме того, прямое попадание произошло в легковой автомобиль. На одной из улиц поврежден газопровод.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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