Российская армия обстреляла Запорожье тремя ракетами С-300: возможны повторные атаки

Сегодня утром враг попал в областной центр тремя ракетами С-300.

Об этом сообщении в Telegram-канале сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Поражены объекты инфраструктуры. На месте попаданий возникли пожары. Там уже работают спасатели.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Сегодня возможны еще ракетные атаки.

"Соблюдайте правила безопасности. Берегите друг друга", — говорится в сообщении.

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Обстрелы украинских городов

Запорожье снова под ударом россияне : они раньше выпустили по областному центру более полутора десятков дальнобойных боеприпасов.

Большинство ракет взорвались на острове Хортица и разбились о скалистый берег Днепра. Были попадания в детское образовательное учреждение, автосалон, взрывы повредило медучреждение и жилые дома. К сожалению, и в этот раз не обошлось без потерь.

За ночь 12 октября Россия выпустила по Запорожью около 7 ракет С-300.

11 октября россияне совершили массированный обстрел Запорожской области, в результате которого погибли 7 человек. Еще столько же травмированы.

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