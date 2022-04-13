Российская армия обстреляла железнодорожную станцию в центральной Украине

В результате атаки пострадавших нет.

В ночь на среду, 13 апреля, российские войска обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине.

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

По его словам, никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал.

Из-за обстрелов оккупантов "Укрзализныця" изменила маршрут и график для 17 пассажирских поездов. Это привело к их задержкам. Самая длинная длилась 7 часов. 23 мин.

Напомним, 8 апреля 2022 вооруженные силы России выпустили две крылатые ракеты по вокзалу в Краматорске Донецкой области, где собирались люди для эвакуации. Погибли почти 60 человек.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, кафиры сознательно сбросили бомбу на мирное население в Краматорске.

Читайте также: