Российская армия обстреляла железнодорожную станцию в центральной Украине

В результате атаки пострадавших нет.
В ночь на среду, 13 апреля, российские войска обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине.
Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.
По его словам, никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал.
Из-за обстрелов оккупантов "Укрзализныця" изменила маршрут и график для 17 пассажирских поездов. Это привело к их задержкам. Самая длинная длилась 7 часов. 23 мин.
Напомним, 8 апреля 2022 вооруженные силы России выпустили две крылатые ракеты по вокзалу в Краматорске Донецкой области, где собирались люди для эвакуации. Погибли почти 60 человек.
По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, кафиры сознательно сбросили бомбу на мирное население в Краматорске.
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