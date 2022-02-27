Российская армия обустроила понтонную переправу через Десну и Тетерев

Российская армия обустроила понтонную переправу через Десну и Тетерев

Из Беларуси перемещаются инженерные подразделения.

Российские оккупанты обустраивают понтонные переправы через украинские реки, чтобы продвигаться дальше.

Об этом сообщили в Генштабе.

В частности, противник обустроил понтонную переправу в районе населенного пункта Комарина через реку Десна и в районе Оране через реку Тетерев.

Для наведения переправ через реки Тетерев и Ирпень, а также материально-технического обеспечения подразделений оккупантов с территории Беларуси в направлении Чернобыля перемещаются инженерные подразделения.