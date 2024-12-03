Российская армия поменяла тактику воздушных атак: подробности от военного эксперта

Еще в 2022 году "фюрер" предупреждал о вероятности ударов о гражданской инфраструктуре украинских городов.

Армия Российской Федерации изменяет тактику воздушных атак, применяя беспилотники и ракеты именно по энергетической сфере Украины.

Об этом рассказал военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев в эфире FREEДОМ.

По его словам, военная доктрина РФ предусматривает превентивные удары по энергетическим объектам на территории противника "в целях принуждения к капитуляции".

"То есть оккупанты будут наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины именно в период отопительного сезона с целью принуждения украинского политического руководства к переговорам, причем на российских условиях", — подчеркнул Снегирев.

Эксперт напомнил, что кремлевский "фюрер" еще в своем выступлении 30 сентября 2022 года акцентировал внимание на том, что во время Второй мировой войны антигитлеровские союзники также использовали тактику ковровых бомбардировок и били по немецким городам Кельн и Дрезден.

"То есть еще в 2022 году российский диктатор давал понять странам Запада о возможности наносить удары по мирным жителям, по гражданской инфраструктуре украинских городов", — высказался Снегирев.

В настоящее время российские оккупанты используют так называемый взлетный характер нанесения ударов по объектам энергетического комплекса Украины. Это удары с использованием БПЛА, а также крылатых и баллистических ракет.

"Последний масштабный удар России с использованием БпЛА по территории Украины — более 100 единиц дронов, что свидетельствует о том, что РФ и дальше будет масштабировать удары, прежде всего по гражданским объектам на территории нашей страны", — добавил военно-политический эксперт.

Напомним, ранее военные эксперты сообщали, что враг накопил более 1000 ракет. На прошлой неделе РФ возобновила удары по объектам энергетики и установила рекорд по количеству одновременного применения Шахедов во время атаки.

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