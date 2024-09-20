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Российская армия посреди дня ударила ракетами по Одессе: есть разрушения и потерпевшие

Российская армия посреди дня ударила ракетами по Одессе: есть разрушения и потерпевшие

Одесса. / Фото: Associated Press

Есть пострадавшие местные жители.

Днем 20 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Предварительно, оккупанты выпустили по городу ракеты "Искандер-М".

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Обломки ракеты повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа. Кроме того, четверо гражданских людей получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь.

"Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян. Еще раз призываю: при объявлении сигнала воздушной тревоги направляйтесь к укрытию", — подчеркнул чиновник.

Напомним, во время воздушной тревоги в Одессе произошли взрывы. Потом к небу поднялся столб дыма.

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