Российская армия посреди дня ударила ракетами по Одессе: есть разрушения и потерпевшие

Есть пострадавшие местные жители.
Днем 20 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Предварительно, оккупанты выпустили по городу ракеты "Искандер-М".
Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Обломки ракеты повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа. Кроме того, четверо гражданских людей получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь.
"Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян. Еще раз призываю: при объявлении сигнала воздушной тревоги направляйтесь к укрытию", — подчеркнул чиновник.
Напомним, во время воздушной тревоги в Одессе произошли взрывы. Потом к небу поднялся столб дыма.
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