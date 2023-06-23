Российская армия прицельным огнем обстреляла транспортное предприятие в Херсоне: есть жертвы (фото, видео)

Россияне устроили по городу с оккупированной территории Херсонщины.
В Херсоне 22 июня оккупационные войска армии РФ прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию. Есть погибшие.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"Били по гражданским работникам, обеспечивающим жизнедеятельность города", — подчеркнул глава ОВА.
В результате обстрела на месте погиб 55-летний мужчина. Первоначально было известно, что ранения получили пять человек. Их госпитализировали. Впрочем, впоследствии Прокудин проинформировал, что погиб 43-летний работник.
"Врачи пытались спасти его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми. Мужчина скончался в медучреждении", — добавил глава ОВА.
В результате атаки оккупантов по областному центру начато расследование "по фактам нарушения законов и обычаев войны", сообщили в прокуратуре. По данным следствия, россияне обстреляли из артиллерии город около 10:20 с временно оккупированной территории Херсонщины.
"В результате прицельного удара по транспортной инфраструктуре, травмы несовместимы с жизнью, получили двое сотрудников троллейбусного предприятия. Еще четыре человека получили ранения, они госпитализированы", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, около 8:30 пятницы, 23 июня, в Херсоне раздались взрывы. Воздушная тревога в регионе не объявлялась. Официальной информации не было.