Российская армия прицельным огнем обстреляла транспортное предприятие в Херсоне: есть жертвы (фото, видео)

Россияне устроили по городу с оккупированной территории Херсонщины.

В Херсоне 22 июня оккупационные войска армии РФ прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию. Есть погибшие.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Били по гражданским работникам, обеспечивающим жизнедеятельность города", — подчеркнул глава ОВА.

В результате обстрела на месте погиб 55-летний мужчина. Первоначально было известно, что ранения получили пять человек. Их госпитализировали. Впрочем, впоследствии Прокудин проинформировал, что погиб 43-летний работник.

"Врачи пытались спасти его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми. Мужчина скончался в медучреждении", — добавил глава ОВА.

Россияне ударили по коммунальному транспортному предприятию в Херсоне. / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Россияне обстреляли Херсон 23 июня. / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Оккупанты ударили по коммунальному транспортному предприятию Херсона. / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В Херсоне россияне убили двух человек во время атаки на коммунальное предприятие. / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В результате атаки оккупантов по областному центру начато расследование "по фактам нарушения законов и обычаев войны", сообщили в прокуратуре. По данным следствия, россияне обстреляли из артиллерии город около 10:20 с временно оккупированной территории Херсонщины.

"В результате прицельного удара по транспортной инфраструктуре, травмы несовместимы с жизнью, получили двое сотрудников троллейбусного предприятия. Еще четыре человека получили ранения, они госпитализированы", — говорится в сообщении.

В результате обстрела Херсона погиб 55-летний и 43-летний работники предприятия. / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Четверо работников Херсонского коммунального предприятия оказались в больнице. / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Россияне ударили по Херсону 23 июня. / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Оккупанты прицельным огнем обстреляли транспортное предприятие в Херсоне

Как сообщалось, около 8:30 пятницы, 23 июня, в Херсоне раздались взрывы. Воздушная тревога в регионе не объявлялась. Официальной информации не было.

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