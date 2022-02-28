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Российская армия расстреляла рейсовый автобус "Харьков-Изюм" в Харьковской области

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Российская армия расстреляла рейсовый автобус "Харьков-Изюм" в Харьковской области

Обстрел в Харькове / Associated Press

В автобусе было семеро человек.

Российские войска расстреляли рейсовый автобус " Харьков -Изюм" в Харьковской области.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"26 февраля вблизи города Волохов Яр российские войска расстреляли рейсовый автобус (серый Volkswagen), который ехал по маршруту Харьков-Изюм", — отметил он.

По словам Кириленко, в автобусе было семеро жителей Донецкой области: четыре женщины и три человека.

Оккупанты не дают возможности унести тела погибших пассажиров, ведь место контролируют российские войска.

"Сейчас мы считаем их погибшими/пропавшими без вести, поскольку с 26 февраля ни с кем из них нет связи. По информации, которую удалось получить от жителей Волохового Яра, в автобусе есть погибшие", — добавил Кириленко.

Кириленко обратился в международные правозащитные организации с просьбой помочь в организации гуманитарного коридора для идентификации тел и доставки их домой.

Как сообщалось, в результате вражеских обстрелов Харькова 87 жилых домов потерпели разрушения.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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