Российская армия расстреляла рейсовый автобус "Харьков-Изюм" в Харьковской области

В автобусе было семеро человек.

Российские войска расстреляли рейсовый автобус " Харьков -Изюм" в Харьковской области.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"26 февраля вблизи города Волохов Яр российские войска расстреляли рейсовый автобус (серый Volkswagen), который ехал по маршруту Харьков-Изюм", — отметил он.

По словам Кириленко, в автобусе было семеро жителей Донецкой области: четыре женщины и три человека.

Оккупанты не дают возможности унести тела погибших пассажиров, ведь место контролируют российские войска.

"Сейчас мы считаем их погибшими/пропавшими без вести, поскольку с 26 февраля ни с кем из них нет связи. По информации, которую удалось получить от жителей Волохового Яра, в автобусе есть погибшие", — добавил Кириленко.

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Кириленко обратился в международные правозащитные организации с просьбой помочь в организации гуманитарного коридора для идентификации тел и доставки их домой.

Как сообщалось, в результате вражеских обстрелов Харькова 87 жилых домов потерпели разрушения.