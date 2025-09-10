- Дата публикации
Российская армия разрушила швейную фабрику в Хмельницкой области: фото последствий
Местное предприятие потерпело значительные разрушения.
Во время российской комбинированной атаки 10 сентября в Волочиске в Хмельницкой области разрушена швейная фабрика.
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
"Ракетами и дронами были атакованы Волочиск. Пострадало швейное производство, человеческие дома, АЗС", - подчеркнул он.
Во время атаки пострадали трое мужчин. Все они находятся в Волочисской центральной районной больнице. Один пострадавший – в реанимации.
Руководитель швейного производства в Волочиске Елена Огородник рассказала, что на предприятии был проведен масштабный ремонт. Вместо этого повреждения после атаки очень велики. Помещения полностью разрушены.
Напомним, этой ночью россияне атаковали Волочиск в Хмельницкой области. В городском совете сообщили, что произошли прилеты в складские помещения производственных мощностей. По информации ОВА, во время воздушной тревоги на территории области было сбито пять вражеских беспилотников.