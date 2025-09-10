ТСН в социальных сетях

Украина
796
1 мин

Российская армия разрушила швейную фабрику в Хмельницкой области: фото последствий

Местное предприятие потерпело значительные разрушения.

Елена Капник
Атака РФ на швейную фабрику в Волочиске

Атака РФ на швейную фабрику в Волочиске / © Суспільне

Во время российской комбинированной атаки 10 сентября в Волочиске в Хмельницкой области разрушена швейная фабрика.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Ракетами и дронами были атакованы Волочиск. Пострадало швейное производство, человеческие дома, АЗС", - подчеркнул он.

Во время атаки пострадали трое мужчин. Все они находятся в Волочисской центральной районной больнице. Один пострадавший – в реанимации.

Руководитель швейного производства в Волочиске Елена Огородник рассказала, что на предприятии был проведен масштабный ремонт. Вместо этого повреждения после атаки очень велики. Помещения полностью разрушены.

ФОТО

Поврежден здание швейной фабрики в Волочиске. / © Суспільне

Напомним, этой ночью россияне атаковали Волочиск в Хмельницкой области. В городском совете сообщили, что произошли прилеты в складские помещения производственных мощностей. По информации ОВА, во время воздушной тревоги на территории области было сбито пять вражеских беспилотников.

796
