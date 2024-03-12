Российская армия сбросила авиабомбу на жилую многоэтажку в Купянске (фото)

В ночь на вторник, 12 марта, российская оккупационная авиация сбросила управляемую авиабомбу на жилой район Купянска в Харьковской области. Повреждена многоэтажка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В результате авиаудара произошли разрушения в 5-этажном жилом доме. Также возникло несколько очагов возгорания. Отмечается, что горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде, а также одно помещение в другом подъезде здания. Общая площадь пожаров составила 150 кв.

По состоянию на 04.15 огонь удалось потушить. Спасатели обследовали поврежденное здание, жертвы и пострадавшие не обнаружены, отметили в ГСЧС.

Как сообщалось, ночью против 12 марта РФ атаковали юг Украины дронами и ракетой. Силами ПВО были уничтожены восемь БпЛА и одна ракета.

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