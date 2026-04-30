ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
980
Время на прочтение
1 мин

Российская армия снова атаковала большой областной центр: подробности от власти

С утра в Днепре несколько раз объявляли тревоги, во время которых раздавались мощные взрывы.

Автор публикации
Елена Капник
Комментарии
Дым после взрыва.

Дым после взрыва. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В четверг, 30 апреля, российская армия посреди дня вторично атаковала Днепр. Во время тревоги снова произошли взрывы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

«Враг атаковал Днепр. В городе возник пожар. Предварительно никто не пострадал», — сообщил чиновник.

Отметим, что очередную тревогу в областном центре объявили в 12:31. Она была связана с угрозой БПЛА и длилась полчаса. В городе произошло несколько взрывов.

Атака на Днепр 30 апреля

Просто посреди дня РФ атаковала Днепр беспилотниками . Из-за «прилета» в городе возникли пожары, в частности, занялись автомобили и автобус, разрушения получил магазин.

По меньшей мере, одна женщина погибла. Число пострадавших возросло до 11. Пятеро травмированных госпитализировали. Один мужчина находится в тяжелом состоянии. Остальные раненые — в состоянии средней тяжести.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
980
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie