Российская армия снова атаковала большой областной центр: подробности от власти

Дым после взрыва. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В четверг, 30 апреля, российская армия посреди дня вторично атаковала Днепр. Во время тревоги снова произошли взрывы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

«Враг атаковал Днепр. В городе возник пожар. Предварительно никто не пострадал», — сообщил чиновник.

Отметим, что очередную тревогу в областном центре объявили в 12:31. Она была связана с угрозой БПЛА и длилась полчаса. В городе произошло несколько взрывов.

Атака на Днепр 30 апреля

Просто посреди дня РФ атаковала Днепр беспилотниками . Из-за «прилета» в городе возникли пожары, в частности, занялись автомобили и автобус, разрушения получил магазин.

По меньшей мере, одна женщина погибла. Число пострадавших возросло до 11. Пятеро травмированных госпитализировали. Один мужчина находится в тяжелом состоянии. Остальные раненые — в состоянии средней тяжести.

