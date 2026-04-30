Российская армия снова атаковала большой областной центр: подробности от власти
С утра в Днепре несколько раз объявляли тревоги, во время которых раздавались мощные взрывы.
В четверг, 30 апреля, российская армия посреди дня вторично атаковала Днепр. Во время тревоги снова произошли взрывы.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
«Враг атаковал Днепр. В городе возник пожар. Предварительно никто не пострадал», — сообщил чиновник.
Отметим, что очередную тревогу в областном центре объявили в 12:31. Она была связана с угрозой БПЛА и длилась полчаса. В городе произошло несколько взрывов.
Просто посреди дня РФ атаковала Днепр беспилотниками . Из-за «прилета» в городе возникли пожары, в частности, занялись автомобили и автобус, разрушения получил магазин.
По меньшей мере, одна женщина погибла. Число пострадавших возросло до 11. Пятеро травмированных госпитализировали. Один мужчина находится в тяжелом состоянии. Остальные раненые — в состоянии средней тяжести.