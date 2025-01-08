Российская армия стоит за километр: враг приближается к важному городу Донбасса

В городе по-прежнему остаются люди, несмотря на сложную ситуацию.

Несколько месяцев украинские Силы обороны удерживают позиции, остановив российскую армию в километре от Мирнограда Донецкой области. Впрочем, захватчики ужесточают попытки обойти оборону с другой стороны.

Об этом сообщил и.о. руководителя Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк в ефире "Еспресо".

"Каждый день происходят артиллерийские обстрелы. К счастью, не всегда есть попадания в застройку — в основном снаряды падают на окраины", — отметил чиновник.

По его словам, в настоящее время в Мирнограде остается около пяти тысяч жителей. Сейчас невозможно счесть точное количество, поскольку люди прячутся в подвалах многоэтажных домов, а в частном секторе это сложно определить, подчеркнул чиновник. Преимущественно в месте находятся пожилые люди и те, кто продолжает работать за пределами населенного пункта.

"В городе работает несколько небольших магазинов, которые продают продукты, но они расположены в более опасных районах. К сожалению, до сих пор остающиеся жители не соглашаются на эвакуацию. Причины у каждого разные. С сентября в городе нет света, газа и воды", – подчеркнул Третьяк.

Как сообщалось, российские войска дальше двигаются на Покровск. В городе все еще находятся 7300 человек.

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