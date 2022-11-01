Российская армия теперь уже даже не двадцать вторая в мире – Зеленский

Президент заявил, что бывшая "вторая армия мира" уже даже не двадцать вторая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия продолжает стремительно деградировать, поэтому она больше не только не "вторая армия мира", а уже даже вылетела из первой двадцатки.

Об этом глава государства заявил во время своего вечернего обращения 31 октября.

Зеленский отметил, что российские террористические войска вынуждены тратили в четыре раза больше ракет, чтобы попадать в цели. С ситуацией по БПЛА, которые Россия получила от Ирана, ситуация еще хуже и это видит весь мир.

"Бывшая "вторая армия мира" уже даже не двадцать вторая по своей эффективности. А мы сделаем все, чтобы она вообще ушла во вторую сотню", – сказал президент.

Кроме того, президент отметил, что Украина готовит ответ России на ее террористические атаки на гражданскую инфраструктуру.

Зеленский отметил, что каждые атаки на гражданские объекты лишь приближают консенсус в международном сообществе, что Кремль должен отвечать за свои преступления против мирного населения.

"А упавшие на территорию Молдовы обломки российской ракеты только напоминают, насколько важно вместе защищаться от этого зла — от рашизма, не признающего ни государственных границ, ни человеческих ценностей", — заявил он.

Отметим, что 31 октября Россия выпустила по Украине 55 крылатых ракет. ВСУ сбили 45.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция показала обломки ракеты, сбитой над Киевщиной.

"Россия выпустила 55 ракет: из них 45 – сбито" Зеленский обратился к украинцам

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