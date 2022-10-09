Российская армия убила жителя Черниговщины, собиравшего в лесу грибы

Житель Черниговщины погиб от российского осколка, когда собирал грибы в лесу.

Жители поселка Мощенко на Черниговщине сообщили об обнаружении в лесу тела 31-летнего мужчины.

Об этом сообщает оперативное командование «Север».

На месте происшествия выяснилось, что местный житель поселка получил осколочные ранения в левую лопатку. Очевидно, в результате обстрела русской артиллерией.

Тело погибшего эвакуировано к месту жительства представителями Национальной полиции.

«В очередной раз обращаемся ко всем жителям региона, особенно пограничным районам, страдающим систематическими обстрелами со стороны РФ, и призываем избегать прогулок в лес по каким-либо причинам! Берегите свою жизнь и здоровье, не подвергайте себя опасности!», — говорится в сообщении.

Опасные леса из-за войны с РФ

из-за войны с Россией леса стали опасными для украинцев. На деоккупированных территориях идет разминирование лесов, где традиционно местные жители собирали ягоды и грибы. Однако в лесу их может ожидать смерть от русских мин.

Например, в Харьковской области женщина в лесу наступила на мину.

Читайте также:

Новости Буковины: пятые сутки разыскивают мужчину, который пошел в лес за дровами и не вернулся