Российская армия убила жителя Черниговщины, собиравшего в лесу грибы

Житель Черниговщины погиб от российского осколка, когда собирал грибы в лесу.
Жители поселка Мощенко на Черниговщине сообщили об обнаружении в лесу тела 31-летнего мужчины.
Об этом сообщает оперативное командование «Север».
На месте происшествия выяснилось, что местный житель поселка получил осколочные ранения в левую лопатку. Очевидно, в результате обстрела русской артиллерией.
Тело погибшего эвакуировано к месту жительства представителями Национальной полиции.
«В очередной раз обращаемся ко всем жителям региона, особенно пограничным районам, страдающим систематическими обстрелами со стороны РФ, и призываем избегать прогулок в лес по каким-либо причинам! Берегите свою жизнь и здоровье, не подвергайте себя опасности!», — говорится в сообщении.
Опасные леса из-за войны с РФ
из-за войны с Россией леса стали опасными для украинцев. На деоккупированных территориях идет разминирование лесов, где традиционно местные жители собирали ягоды и грибы. Однако в лесу их может ожидать смерть от русских мин.
Например, в Харьковской области женщина в лесу наступила на мину.
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