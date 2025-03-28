ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1003
Время на прочтение
1 мин

Российская армия ударила по газовым объектам Украины: детали

Повреждены мощности компании.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Газ.

Газ.

В пятницу, 28 марта, российская армия атаковала объекты " Нефтегаза ". Повреждены газодобывающие мощности. Прошло без пострадавших

Об этом сообщили в компании "Нафтогаз".

"Очередной обстрел - это не просто атака на нашу инфраструктуру, а попытка взорвать энергетическую стабильность страны. Наши специалисты уже работают над ликвидацией последствий и оценкой повреждений. Восстановление начнется немедленно, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение", - подчеркнул глава "Группы Нафтогаз" Роман Чумак.

Заметим, что уже 18-я комбинированная атака на инфраструктуру "Нафтогаза" с начала войны, а также восьмая - с начала 2025-го.

Напомним, в ЦПИ заявляют, что Россия нарастит атаки "Шахедами" в ближайшие месяцы.

Дата публикации
Количество просмотров
1003
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie