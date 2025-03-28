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- Украина
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Российская армия ударила по газовым объектам Украины: детали
Повреждены мощности компании.
В пятницу, 28 марта, российская армия атаковала объекты " Нефтегаза ". Повреждены газодобывающие мощности. Прошло без пострадавших
Об этом сообщили в компании "Нафтогаз".
"Очередной обстрел - это не просто атака на нашу инфраструктуру, а попытка взорвать энергетическую стабильность страны. Наши специалисты уже работают над ликвидацией последствий и оценкой повреждений. Восстановление начнется немедленно, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение", - подчеркнул глава "Группы Нафтогаз" Роман Чумак.
Заметим, что уже 18-я комбинированная атака на инфраструктуру "Нафтогаза" с начала войны, а также восьмая - с начала 2025-го.
Напомним, в ЦПИ заявляют, что Россия нарастит атаки "Шахедами" в ближайшие месяцы.