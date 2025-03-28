Российская армия ударила по газовым объектам Украины: детали

Газ.

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В пятницу, 28 марта, российская армия атаковала объекты " Нефтегаза ". Повреждены газодобывающие мощности. Прошло без пострадавших

Об этом сообщили в компании "Нафтогаз".

"Очередной обстрел - это не просто атака на нашу инфраструктуру, а попытка взорвать энергетическую стабильность страны. Наши специалисты уже работают над ликвидацией последствий и оценкой повреждений. Восстановление начнется немедленно, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение", - подчеркнул глава "Группы Нафтогаз" Роман Чумак.

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Заметим, что уже 18-я комбинированная атака на инфраструктуру "Нафтогаза" с начала войны, а также восьмая - с начала 2025-го.

Напомним, в ЦПИ заявляют, что Россия нарастит атаки "Шахедами" в ближайшие месяцы.

Дата публикации 20:58, 27.03.25 Количество просмотров 23 Атака на Харьков, французско-британская миссия в Украине, побег Комарницкого | Главное за 27 марта