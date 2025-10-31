- Дата публикации
Российская армия ударила по Херсону: есть погибшие и много раненых (фото)
Вражеский обстрел Херсона вызвал разрушения и пожар в торговых павильонах.
Российские войска обстреляли Херсон 31 октября, в результате чего погибли и получили ранения люди. Произошли повреждения и вспыхнул пожар.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Оккупанты в очередной раз обстреляли один из районов Херсона. По предварительным данным, погибли два человека, еще семь человек пострадали.
Из-за вражеских ударов были повреждены торговые павильоны, на месте возник пожар.
Несмотря на постоянную угрозу повторных атак, спасатели потушили огонь и устранили последствия ударов.
Напомним, российские захватчики в ночь на 31 октября нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях, вызвав задержки в движении поездов. Так, массированный налет «Шахедов» уничтожил большинство рабочих помещений депо «Укрзализныци» в Сумах, а на Харьковщине повреждена железнодорожная инфраструктура в Лозовой.