Российская армия ударила по Херсону: есть погибшие и много раненых (фото)

Разрушения в Херсоне после обстрела 31 октября

Дополнено новыми материалами

Российские войска обстреляли Херсон 31 октября, в результате чего погибли и получили ранения люди. Произошли повреждения и вспыхнул пожар.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Оккупанты в очередной раз обстреляли один из районов Херсона. По предварительным данным, погибли два человека, еще семь человек пострадали.

Из-за вражеских ударов были повреждены торговые павильоны, на месте возник пожар.

Несмотря на постоянную угрозу повторных атак, спасатели потушили огонь и устранили последствия ударов.

Спасатели в Херсоне ликвидируют последствия обстрела 31 октября

Напомним, российские захватчики в ночь на 31 октября нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях, вызвав задержки в движении поездов. Так, массированный налет «Шахедов» уничтожил большинство рабочих помещений депо «Укрзализныци» в Сумах, а на Харьковщине повреждена железнодорожная инфраструктура в Лозовой.