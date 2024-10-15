Российская армия ударила по Николаеву ракетами С-300: есть жертвы и значительные разрушения

В частности, поврежден объект инфраструктуры.
Ночью против 15 октября, около 02:30, российская армия нанесла ракетный удар по Николаеву. Предварительно, враг атаковал город ракетами типа С-300. Есть жертвы.
Об этом сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
По информации чиновника, в результате обстрела погибла по меньшей мере одна женщина. Кроме того, ранения получили 16 человек, из них троим оказана амбулаторная помощь.
"Поврежден инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются меры по ликвидации", — подчеркнул Ким.
Как сообщалось, ночью в Николаеве прогремели взрывы. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.