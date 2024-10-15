Российская армия ударила по Николаеву ракетами С-300: есть жертвы и значительные разрушения

Ночью против 15 октября, около 02:30, российская армия нанесла ракетный удар по Николаеву. Предварительно, враг атаковал город ракетами типа С-300. Есть жертвы.

Об этом сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По информации чиновника, в результате обстрела погибла по меньшей мере одна женщина. Кроме того, ранения получили 16 человек, из них троим оказана амбулаторная помощь.

"Поврежден инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются меры по ликвидации", — подчеркнул Ким.

Как сообщалось, ночью в Николаеве прогремели взрывы. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Читайте также: