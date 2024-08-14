Российская армия ударила по объектам энергетики: каковы последствия атак

Оккупанты атаковали дронами.
Ночью и с утра 14 августа российские оккупационные войска атаковали энергетические объекты на севере и юге Украины. Временно произошло отключение света.
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Ночью российские беспилотники атаковали энергообъект облэнерго в северном регионе. В результате удара оккупантов были обесточены потребители в отдельных районах Черниговской области. К утру энергетики возобновили электроэнергию.
Уже с утра россияне обстреляли энергообъект "Укрэнерго" на юге Украины. Обесточивания потребителей не было. Впрочем, сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Как сообщалось, ночью 14 августа армия РФ ударила по Украине ракетами и "Шахедами". Оккупанты выпустили две управляющие авиационные ракеты Х-59/69 и 38 ударных БпЛА Shahed. Силы ПВО уничтожили 17 дронов.
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