Российская армия ударила по объектам энергетики в нескольких областях: какие последствия

В результате "прилетов" есть повреждение оборудования.

Ночью 3 октября российские оккупационные войска атаковали энергетические объекты на севере и юге Украины. Произошли отключение света. Сейчас их отменили.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"Ночью российские БпЛА атаковали энергообъекты в нескольких областях. В результате попаданий есть поврежденное оборудование и обесточенные потребители. Там, где разрешает ситуация безопасности, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы", — сообщили в компании.

Отмечается, что с 10.15 в части Харьковской и Полтавской областей введены аварийные отключения света. Энергетики прибегли к ограничению, чтобы не допустить перегрузки оборудования. В 11:30 в "Укрэнерго" сообщили, что аварийные отключения в Харьковской и Полтавской области отменены.

Применение графиков отключений длилось более часа.

Напомним, что утром 3 октября Сумы и район остались без света. Произошли аварийные отключения.

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