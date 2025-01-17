Российская армия ударила по Украине БпЛА и баллистики: сколько целей удалось сбить и где произошли попадания

Ночью в пятницу, 17 января, армия РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также полсотней ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 33 дрона. Десять беспилотников не добились целей.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 09:00 подтверждены убытки 33-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях", — проинформировали в командовании.

Впрочем, зафиксировано попадание ударных беспилотников в предприятия в Одесской области. Кроме того, в результате падения сбитых дронов повреждены здания учреждений, частных предприятий и домохозяйств в Харьковской, Черкасской и Киевской областях.

Также один БПЛА вышел из воздушного пространства Украины в направлении Румынии.

В ПС сообщили, что ночью россияне атаковали баллистикой из Ростовской области, а беспилотниками – по пяти направлениям: Миллерово, Орла, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарское.

Как сообщалось, ночью российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА . В ряде областей раздавались взрывы.

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