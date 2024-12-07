Российская армия ударила по Украине ракетой и дронами: сколько целей сбило ПВО

Один дрон вернулся обратно в Россию.

Ночью против 7 декабря армия РФ нанесла удар ракетой неустановленного типа по Сумской области. Также россияне атаковали 14 ударными "Shahed" и беспилотниками других типов.

Об этом сообщило Командование воздушных сил ВСУ.

"Сбиты семь вражеских БПЛА в Киевской, Винницкой, Одесской, Черкасской и Житомирской областях", — говорится в сообщении.

Кроме того, шесть российских беспилотников были локационно потеряны.

Также военные сообщили, что россияне запускали БПЛА из Приморско-Ахтарска.

Как сообщалось, утром, 7 декабря, в городе Конотоп Сумской области раздались взрывы до объявления воздушной тревоги.

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