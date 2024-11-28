Российская армия ударила по Волынской области: что известно о последствиях "прилетов"

Ночью против 27 ноября армия РФ нанесла удары по Волынской области. Произошли попадания на территории региона.

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий

"К сожалению, во время массированного удара врага пострадала и Волынь. На территории области есть "прилеты", — говорится в сообщении.

По его словам, на Волыни ввели экстренные отключения света.

Отметим, что мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что в части города исчезла электроэнергия.

Как сообщалось, утром 28 ноября российская армия массированно атаковала Украину ракетами. В ряде областей раздались взрывы, есть "прилеты".

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