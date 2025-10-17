- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 578
- Время на прочтение
- 1 мин
Российская армия ударила по железной дороге в Чернигове: чем это обернулось (фото)
Атака на Чернигов привела к повреждению подвижного состава, и прокуратура уже начала досудебное расследование военного преступления.
Российские войска атаковали дроном железную дорогу в Чернигове утром 17 октября. Зафиксированы повреждения и пострадал машинист локомотива.
Об этом сообщила Черниговская областная прокуратура.
По данным следствия, около 9:45 россияне атаковали беспилотником транспортную инфраструктуру в Чернигове. Из-за атаки машинист локомотива получил осколочные ранения и был поврежден подвижной состав.
Прокуроры вместе со следователями СБУ и полиции принимают все меры для фиксации последствий российского военного преступления. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления.
Напомним, волонтер Роман Доник заявил, что российские оккупанты целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру и логистику Черниговщины («вынос электросетей, железной дороги»), сделав выводы из прошлой зимы. Доник не исключает, что следующей целью по похожей схеме может стать другая приграничная область, вероятно, Сумская или Харьковская.