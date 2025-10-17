ТСН в социальных сетях

ua
Украина
578
1 мин

Российская армия ударила по железной дороге в Чернигове: чем это обернулось (фото)

Атака на Чернигов привела к повреждению подвижного состава, и прокуратура уже начала досудебное расследование военного преступления.

Ирина Лабьяк
Повреждения на железной дороге в Чернигове из-за российской атаки

Российские войска атаковали дроном железную дорогу в Чернигове утром 17 октября. Зафиксированы повреждения и пострадал машинист локомотива.

Об этом сообщила Черниговская областная прокуратура.

По данным следствия, около 9:45 россияне атаковали беспилотником транспортную инфраструктуру в Чернигове. Из-за атаки машинист локомотива получил осколочные ранения и был поврежден подвижной состав.

Прокуроры вместе со следователями СБУ и полиции принимают все меры для фиксации последствий российского военного преступления. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления.

Напомним, волонтер Роман Доник заявил, что российские оккупанты целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру и логистику Черниговщины («вынос электросетей, железной дороги»), сделав выводы из прошлой зимы. Доник не исключает, что следующей целью по похожей схеме может стать другая приграничная область, вероятно, Сумская или Харьковская.

578
