Российская армия ударила ракетами и дронами по Львовской области: власть о последствиях
Из-за российской атаки травмированы два человека.
Ночью 6 декабря армия РФ нанесла ракетные удары и удары дронами по критической инфраструктуре Львовской области. Кроме того, загорелся жилой дом.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Этой ночью враг атаковал боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами критическую энергетическую инфраструктуру Львовской области", - сообщил чиновник.
По его словам, в селе Силец Шептицкого района из-за падения обломков произошло возгорание частного дома. По предварительной информации, пострадали два человека. Кроме того, по меньшей мере, три дома в этом селе также повреждены.
Напомним, 6 декабря Россия массированно атаковала железную дорогу и энергетику Украины. В частности, под прицелом россиян находились несколько областей Украины. Повреждены объекты в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
Из-за массированной атаки многие поезда, следующие из или во Львов, задерживаются. В целом по состоянию на 08:35 "Укрзализныця" сообщила о задержке более полусотни поездов. Некоторые из них опаздывают на шесть часов.