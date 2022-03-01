Российская армия уничтожила более 30 домов в Мелитополе

Российская армия уничтожила более 30 домов в Мелитополе

В частности, некоторые из них находятся на юге города.

В Мелитополе Запорожской области обстрелами российской армии разрушено 31 здание.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Старух со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Отмечаются, что дома сосредоточены на юге города и в районе Нового Мелитополя.

В свою очередь, председатель Васильевской общины Сергей Калиман заявил, что в городе обстреляны рынок и дачи. Обстрелами повреждены жилые дома.