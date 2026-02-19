- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 570
- Время на прочтение
- 1 мин
Российская армия уничтожила ферму на Харьковщине: под завалами погибли около сотни животных
В Харьковской области из-за российского обстрела фермы погибли 100 свиней и ранены мужчины.
В селе Двухлетний Угол Харьковской области в результате вражеской атаки пострадало сельскохозяйственное предприятие. Из-за российской атаки возник масштабный пожар.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
По данным спасательных служб, вражеский удар пришелся по зданию фермы. В результате попадания вспыхнула крыша сооружения, а само здание получило значительные повреждения. Во время атаки получил ранения мужчина, сейчас информация о состоянии его здоровья уточняется.
Особенно тяжелые потери понес животноводческий сектор хозяйства: из-за обстрела погибли около 100 голов свиней. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС. К ликвидации последствий привлекли не только пожарных, но и специалистов-пиротехников.
Напомним, ранее российские войска атаковали критическую инфраструктуру Херсонской общины. Это привело к масштабным обесточениям и возможным проблемам с водоснабжением.
Ранее мы писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига дал конкретные примеры атак на собственность компаний из США, среди которых офис авиагиганта Boeing в Киеве, завод электроники Flex в Мукачево и мощности агропромышленной компании Bunge в Днепре.