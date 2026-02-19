Российская армия уничтожила ферму на Харьковщине: под завалами погибли около сотни животных

На Харьковщине из-за российского обстрела фермы погибли 100 свиней и ранены мужчины. / © ГСЧС Украины

В селе Двухлетний Угол Харьковской области в результате вражеской атаки пострадало сельскохозяйственное предприятие. Из-за российской атаки возник масштабный пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По данным спасательных служб, вражеский удар пришелся по зданию фермы. В результате попадания вспыхнула крыша сооружения, а само здание получило значительные повреждения. Во время атаки получил ранения мужчина, сейчас информация о состоянии его здоровья уточняется.

Особенно тяжелые потери понес животноводческий сектор хозяйства: из-за обстрела погибли около 100 голов свиней. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС. К ликвидации последствий привлекли не только пожарных, но и специалистов-пиротехников.

Напомним, ранее российские войска атаковали критическую инфраструктуру Херсонской общины. Это привело к масштабным обесточениям и возможным проблемам с водоснабжением.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига дал конкретные примеры атак на собственность компаний из США, среди которых офис авиагиганта Boeing в Киеве, завод электроники Flex в Мукачево и мощности агропромышленной компании Bunge в Днепре.