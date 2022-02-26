Российская армия захватила аэропорт в Бердянске

Жилые дома не повреждены.

Российская военная техника захватила территорию бывшего аэропорта Бердянск.

Об этом сообщил Бердянский городской совет в Facebook.

В свою очередь, и.о. городского головы Бердянска Александр Свидло рассказал, что ни объекты инфраструктуры, ни жилые дома, ни многоэтажные дома не повреждены. Из-за основных въездов в город военная техника не заходила.