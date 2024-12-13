Российская армия запустила "Кинжалы" по Украине

Утром 13 декабря во время воздушной тревоги российская армия запустила аэробалистические ракеты "Кинжалы" по Украине. Около 07:30 оккупанты подняли в воздух истребители МиГ.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Военные предупредили о первом "Кинжале" в 08:46. Ракета была в направлении Житомира. Впоследствии стало известно, что у ракет есть курс на запад. В частности, в Закарпатскую область.

Мониторинговые каналы предупреждали об угрозе Староконстантинова Хмельницкой области. Впоследствии эту информацию подтвердили и ПС. Кроме того, Командование предупреждало о запусках "Кинжалов" в направлении Тернополя и Прикарпатья.

Как сообщалось, утром 13 декабря российская армия атаковала ракетами Украину. В частности, оккупанты запускали "Калибры". В ряде регионов раздавались взрывы.

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