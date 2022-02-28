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Российская армия запустила ракеты по Запорожью: одна попала в склады "Мотор Сичи"

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Оккупанты также пытались уничтожить аэродром.

В ночь на 28 февраля российская армия запустила ракеты в сторону Запорожья.

Об этом сообщили в Запорожской ОГА.

В областном центре агрессор пытался уничтожить аэродромы: двумя самолетами был нанесен удар.

Одна из ракет попала в склады "Мотор Сичи", вторая – в предприятие "МИГ-ремонт". Еще одна ракета упала недалеко от лицея "Защитник", где учится 50 детей. "Ракеты не выбирают: дети там, военные объекты или другое", — подчеркнули в ОГА.

По инициативе штаба установлены защитные сооружения на территории Запорожья, чтобы максимально усложнить движение врага.

Согласно оперативным данным, сообщают в ОГА, оккупанты продолжают наступление в сторону Мариуполя.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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