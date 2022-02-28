Российская армия запустила ракеты по Запорожью: одна попала в склады "Мотор Сичи"

Российская армия запустила ракеты по Запорожью: одна попала в склады "Мотор Сичи"

Оккупанты также пытались уничтожить аэродром.

В ночь на 28 февраля российская армия запустила ракеты в сторону Запорожья.

Об этом сообщили в Запорожской ОГА.

В областном центре агрессор пытался уничтожить аэродромы: двумя самолетами был нанесен удар.

Одна из ракет попала в склады "Мотор Сичи", вторая – в предприятие "МИГ-ремонт". Еще одна ракета упала недалеко от лицея "Защитник", где учится 50 детей. "Ракеты не выбирают: дети там, военные объекты или другое", — подчеркнули в ОГА.

По инициативе штаба установлены защитные сооружения на территории Запорожья, чтобы максимально усложнить движение врага.

Согласно оперативным данным, сообщают в ОГА, оккупанты продолжают наступление в сторону Мариуполя.