Российская атака 20 сентября: стали известны последствия Киевской области

Последствия российской атаки в Киевской области

Дополнено новыми материалами

В Киевской области утром 20 сентября в результате российских ударов поврежден частный дом, горели автомобили, информация о погибших и пострадавших не поступала.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В частности, в с. Софиевская Борщаговка Бучанского района ликвидировано возгорание пяти легковых автомобилей на парковке рядом с многоквартирным жилым домом.

В Обуховском районе возник пожар и частично разрушен частный жилой дом.

Как позже добавил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, в Бориспольском районе повреждены четыре частных дома, 10 гаражных боксов.

В Бучанском районе в результате атаки уничтожены 5 автомобилей, еще 8 повреждены. Также выбито остекление в многоэтажном доме.

В Обуховском районе повреждены пять частных домов и два автомобиля.

Николай Калашник также поблагодарил силы ПВО, которые поражали вражеские воздушные цели на Киевщине.

«Благодарю наших защитников из проекта «Чистое небо». Сегодня ночью на рубежах области они перехватили пять десятков вражеских дронов», – написал он.

Напомним, Россия ночью направила в Днепропетровскую область беспилотники и ракеты. В результате вражеского удара повреждена жилая многоэтажка в Днепре, погиб один человек, еще 13 пострадали.