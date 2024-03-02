Российская атака беспилотниками на Харьков и Одессу: главные новости ночи 2 марта 2024 года

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Разрушенный полностью подъезд, раненые беременная и трехлетний ребенок: стали известны последствия атаки РФ на Одессу Читать далее –>

В Одессе в результате вражеского нападения обрушилась часть одного из домов в густонаселенном районе Читать далее –>

Воронки и сожженные авто: очевидцы рассказали подробности атаки на Харьков Читать далее –>

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Россияне атаковали Харьковщину беспилотниками и убили мужчину: полиция документирует последствия атаки российских БПЛА Читать далее –>

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