Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российская атака беспилотниками на Харьков и Одессу: главные новости ночи 2 марта 2024 года

Российская атака беспилотниками на Харьков и Одессу: главные новости ночи 2 марта 2024 года

Враг снова атаковал мирный город / Фото: suspilne.media

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Разрушенный полностью подъезд, раненые беременная и трехлетний ребенок: стали известны последствия атаки РФ на Одессу Читать далее –>
  • В Одессе в результате вражеского нападения обрушилась часть одного из домов в густонаселенном районе Читать далее –>
  • Воронки и сожженные авто: очевидцы рассказали подробности атаки на Харьков Читать далее –>
  • Есть один погибший в результате российской атаки на Одессу — глава ОВА Читать далее –>
  • Россияне атаковали Харьковщину беспилотниками и убили мужчину: полиция документирует последствия атаки российских БПЛА Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация