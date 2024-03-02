Российская атака беспилотниками на Харьков и Одессу: главные новости ночи 2 марта 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Разрушенный полностью подъезд, раненые беременная и трехлетний ребенок: стали известны последствия атаки РФ на Одессу Читать далее –>
- В Одессе в результате вражеского нападения обрушилась часть одного из домов в густонаселенном районе Читать далее –>
- Воронки и сожженные авто: очевидцы рассказали подробности атаки на Харьков Читать далее –>
- Есть один погибший в результате российской атаки на Одессу — глава ОВА Читать далее –>
- Россияне атаковали Харьковщину беспилотниками и убили мужчину: полиция документирует последствия атаки российских БПЛА Читать далее –>
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