ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
38
Время на прочтение
1 мин

Российская атака на Днепр: один человек погиб, десять пострадали, среди них двое детей

В результате российской атаки на Днепр погибла женщина, еще десять человек, в том числе двое детей, получили ранения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ГСЧС

ГСЧС

В ночь на 8 ноября российский ударный дрон попал в девятиэтажный жилой дом в Днепре. В результате взрыва разрушены несколько квартир с четвертого по шестой этаж. На месте возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.

Во время проведения аварийно-спасательных работ чрезвычайники спасли 28 человек, среди которых пятеро детей. В квартире на пятом этаже обнаружено тело погибшей женщины.

За медицинской помощью обратились 10 пострадавших, среди них двое детей. Госпитализированы шестеро, в том числе один ребенок. Информация уточняется.

Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим на месте. Для жителей обустроено три пункта несокрушимости, где можно согреться и получить поддержку. Все экстренные службы продолжают работу на месте трагедии.

Дата публикации
Количество просмотров
38
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie