Российская атака на Днепр: один человек погиб, десять пострадали, среди них двое детей

ГСЧС

В ночь на 8 ноября российский ударный дрон попал в девятиэтажный жилой дом в Днепре. В результате взрыва разрушены несколько квартир с четвертого по шестой этаж. На месте возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.

Во время проведения аварийно-спасательных работ чрезвычайники спасли 28 человек, среди которых пятеро детей. В квартире на пятом этаже обнаружено тело погибшей женщины.

За медицинской помощью обратились 10 пострадавших, среди них двое детей. Госпитализированы шестеро, в том числе один ребенок. Информация уточняется.

Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим на месте. Для жителей обустроено три пункта несокрушимости, где можно согреться и получить поддержку. Все экстренные службы продолжают работу на месте трагедии.