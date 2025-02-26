Российская атака на энергосистему Украины: какие области остались без света

В результате российских обстрелов в Одесской и Днепропетровской областях энергетическая инфраструктура получила повреждения. Облэнерго вынуждено вводить временные отключения света.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго в Telegram.

Энергетики продолжают ремонтные работы, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение. В связи с этим потребителей призвали с 16:00 до 19:00 не включать одновременно несколько мощных электроприборов, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Увеличение температуры в некоторых регионах Украины способствовало сокращению потребления электроэнергии на 1,3% по сравнению с прошлым днем. Однако из-за последствий атак на энергосистему власти призывают граждан продолжать экономить электроэнергию во избежание возможных перегрузок.

"Ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", — говорится в сообщении.

Напомним, из-за удара "Шахеда" под Киевом погибли известный хирург и его жена-телевизионщица: новые подробности

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