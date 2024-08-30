Российская атака на Харьков повлекла за собой отключения света

Энергетики восстанавливают электроснабжение.
В результате российской террористической атаки на Харьков, которая была совершена в пятницу, 30 августа, в городе начались частичные отключения света.
Об этом сообщили в Харьковоблэнерго.
"Есть частичные обесточения, но уже в ближайшее время будут положительные новости. Энергетики работают", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщалось, враг осуществил пять авиационных ударов с территории Белгородской области по Харькову, применив боеприпасы УМПБ Д-30. В результате атаки погибли пять человек, еще 47 ранены.
Напомним, в результате российской атаки по Харькову зафиксированы попадания, в том числе по 12-этажному жилому дому.
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