Российская атака на Харьков повлекла за собой отключения света

В результате российской террористической атаки на Харьков, которая была совершена в пятницу, 30 августа, в городе начались частичные отключения света.

Об этом сообщили в Харьковоблэнерго.

"Есть частичные обесточения, но уже в ближайшее время будут положительные новости. Энергетики работают", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, враг осуществил пять авиационных ударов с территории Белгородской области по Харькову, применив боеприпасы УМПБ Д-30. В результате атаки погибли пять человек, еще 47 ранены.

Напомним, в результате российской атаки по Харькову зафиксированы попадания, в том числе по 12-этажному жилому дому.

Россия атаковала Харьков: последствия ударов сняли на видео

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