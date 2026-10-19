Российская атака на Хмельницкий унесла две жизни: какие последствия удара

Воздушная тревога / © ТСН

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В результате российской атаки на Хмельницкий погибли две женщины 1926 и 1954 годов рождения. Также три человека получили ранения разной степени тяжести. При обстреле повреждены несколько промышленных предприятий, частный дом и автомобиль.

Об этом сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.

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По его словам, в ходе поисковой операции в частном доме спасатели обнаружили погибших. После первоначального сообщения об одной жертве информацию обновили. Стало известно о гибели двух женщин.

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«Искренние соболезнования родным», — написал Симчишин.

Ранее городской голова сообщал о повреждениях на нескольких промышленных предприятиях, в частном секторе одного из микрорайонов города и поврежденном автомобиле.

Также из-за повреждений линий электропередач возникли перебои с электроснабжением. Энергетики постепенно возобновляют подачу электроэнергии потребителям. Остальные коммунальные услуги, по словам мэра, обеспечиваются в полном объеме.

На местах работают соответствующие службы, ликвидирующие последствия российской атаки.

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По информации Хмельницкой областной военной администрации, в результате удара также пострадали три человека.

Напомним, на днях российская армия нанесла удар по территории Украины, выпустив около 150 ударных и имитационных беспилотников. Большинство враждебных целей удалось обезвредить Силам обороны.

В Хмельницком также раздавались взрывы. Впоследствии местные власти сообщили о последствиях атаки.

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