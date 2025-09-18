ТСН в социальных сетях

Российская атака на Киевскую область и ситуация в Купянске: главные новости ночи 18 сентября 2025 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 18 сентября 2025 года:

  • В Киевской области было зафиксировано движение вражеских беспилотников: работала ПВО Читать далее –>

  • В небе над Киевом была зафиксирована угроза: работала ПВО, горожан призвали оставаться в укрытиях Читать далее –>

  • Вражеская атака в Киевской области: пожары в Бориспольском и Бучанском районах Читать далее –>

  • Купянск под давлением: бои идут за подступы к городу — обозреватель Читать далее –>

  • Российский БпЛА ударил по заправке на Полтавщине: четыре человека пострадали Читать дальше –>

