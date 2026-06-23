Российская атака на Одессу: известны подробности гибели 26-летней женщины на пляже

Пляж в Одессе Фото иллюстративный

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На побережье Одессы во время российской атаки погибла молодая женщина. Открыто уголовное производство.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил об этом 23 июня.

Трагедия произошла во время воздушной тревоги, когда силы противовоздушной обороны отражали очередную российскую атаку.

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Можно ли было спасти женщину

«По информации Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, вызов на линию „103“ поступил в 12:15. Первая бригада экстренной медицинской помощи прибыла на место в 12:27, вторая — в 12:30, третья — в 12:34. Несмотря на то, что к моменту прибытия медиков пострадавшая женщина уже не подавала признаков жизни, врачи еще в течение 40 минут проводили реанимационные действия», — сообщил Кипер.

В ОВА подчеркнули, что в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям всех ответственных лиц, в частности арендатора пляжа, где произошла трагедия.

Также в администрации обратили внимание, что пляжный участок, на котором находились отдыхающие, на момент инцидента не прошел необходимую комиссионную проверку и не входил в список официально открытых и проверенных мест для отдыха.

В то же время в Одесской ОВА подчеркнули, что первопричиной трагедии является российская вооруженная агрессия и постоянные удары по украинским городам.

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Жителей и гостей региона призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и немедленно следовать укрытиям, ведь соблюдение правил безопасности во время вражеских атак может спасти жизнь.

Напомним, днем 23 июня российские «Шахеды» ударили по Одессе. Под прицелом оказалось морское побережье. Там погибла женщина, ранен мужчина.

Как ранее сообщалось ранее, в Одессе 26-летняя девушка скончалась после попадания обломка БпЛА в шею, в результате атаки РФ.

Мужчине, получившему ранение, 39 лет.

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