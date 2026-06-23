Российская атака на Одессу унесла жизни 26-летней Дарьи Кравченко: что о ней известно

Кравченко Дарья Николаевна / © соцмережі

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В Одессе из-за атаки российского беспилотника на пляже погибла 26-летняя Дарья Кравченко.

Информацию о смерти девушки обнародовала ее тетя Александра Щезник в социальной сети Facebook.

Дарья Кравченко — что известно о девушке

По имеющимся данным, Дарья Кравченко родилась в 1999 году. Во время учебы в Скадовской школе №1 она продемонстрировала высокие академические успехи, окончив заведение с золотой медалью.

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Высшее образование получила в Киевском политехническом институте, где училась на факультете биомедицинских технологий. После окончания учебы Дарья Кравченко строила профессиональную карьеру в медицинской сфере и работала на должности заместителя директора одного из диагностических центров в Киеве.

«Улыбка, глаза, руки, объятия, голос, смех, первые секреты… всю жизнь теперь только память… Как горько, как больно, как невероятно сердце… Пусть погибнут те, кто начал и поддерживает эту проклятую войну… Боже, как болит…», — отметила Александра Щезник.

Атака РФ на Одессу 23 июня — последние новости

Напомним, в среду 23 июня российские беспилотники ударили по Одессе. Под прицелом оказалось морское побережье. Погибла женщина, ранен мужчина.

Также глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что скорая помощь получила вызов в 12:15. Первая медицинская бригада прибыла на место в 12:27, а затем подъехали еще две. Несмотря на то, что к моменту приезда врачей женщина уже не подавала признаков жизни, медики пытались реанимировать ее еще в течение 40 минут.

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