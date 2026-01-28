ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1634
Время на прочтение
1 мин

Российская атака на поезд "Барвинково-Львов-Чоп": количество погибших возросло

В результате российского удара по пассажирскому поезду погибли шесть человек. Судебно-медицинские экспертизы продолжаются.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Российская атака на поезд "Барвинково-Львов-Чоп": количество погибших возросло

Российская атака на пассажирский поезд / © Управление ГСЧС в Харьковской области

В результате российского удара по пассажирскому поезду «Барвинково-Львов-Чоп» на Харьковщине погибли шесть человек.

Харьковская областная прокуратура сообщила об этом 28 января.

«Обнаруженные фрагменты тел были переданы для проведения судебно-медицинских экспертиз, которые продолжаются. Установлено, что они принадлежат шести погибшим людям», — сообщили в прокуратуре.

У близких родственников погибших отразят биологические образцы для проведения ДНК-экспертиза, чтобы окончательно подтвердить количество жертв и сопоставить найденные фрагменты тел.

В прокуратуре отмечают, что работа экспертов позволит точно зафиксировать последствия атаки и оформить официальные данные о погибших.

Напомним, 27 января враг атаковал БПЛА пассажирский поезд на Харьковщине, курсировавший сообщением «Барвенково-Львов-Чоп». По предварительным данным, по поезду был нанесен удар тремя дронами-камикадзе типа «Шахед».

Ввеяре того же дня стало известно, что предыдущее число погибших возросло. Тогда речь шла о фрагментах пяти тел.

Дата публикации
Количество просмотров
1634
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie