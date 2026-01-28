- Дата публикации
Российская атака на поезд "Барвинково-Львов-Чоп": количество погибших возросло
В результате российского удара по пассажирскому поезду погибли шесть человек. Судебно-медицинские экспертизы продолжаются.
В результате российского удара по пассажирскому поезду «Барвинково-Львов-Чоп» на Харьковщине погибли шесть человек.
Харьковская областная прокуратура сообщила об этом 28 января.
«Обнаруженные фрагменты тел были переданы для проведения судебно-медицинских экспертиз, которые продолжаются. Установлено, что они принадлежат шести погибшим людям», — сообщили в прокуратуре.
У близких родственников погибших отразят биологические образцы для проведения ДНК-экспертиза, чтобы окончательно подтвердить количество жертв и сопоставить найденные фрагменты тел.
В прокуратуре отмечают, что работа экспертов позволит точно зафиксировать последствия атаки и оформить официальные данные о погибших.
Напомним, 27 января враг атаковал БПЛА пассажирский поезд на Харьковщине, курсировавший сообщением «Барвенково-Львов-Чоп». По предварительным данным, по поезду был нанесен удар тремя дронами-камикадзе типа «Шахед».
Ввеяре того же дня стало известно, что предыдущее число погибших возросло. Тогда речь шла о фрагментах пяти тел.