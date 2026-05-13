ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
525
Время на прочтение
1 мин

Российская атака на Ровненщину: в полиции показали последствия ударов (фото)

На опубликованных кадрах видны повреждения жилых домов и обломки сбитого российского дрона.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Полиция Ровенской области

Полиция Ровненской области / © Поліція Рівненської області

Во время массированной атаки РФ в среду, 13 мая, на Ровненщине были попадания в гражданскую инфраструктуру, в частности в жилой дом. На территории региона повреждены дома и автомобили.

Об этом сообщили в полиции Ровненской области, опубликовав фото последствий российских ударов.

На опубликованных кадрах видны повреждения жилых домов и обломки сбитого российского дрона.

Известно о трех погибших и шестерых раненых в результате атаки российских террористов.

Атака РФ на Ровненщину — фото последствий

/ © Поліція Рівненської області

© Поліція Рівненської області

/ © Поліція Рівненської області

© Поліція Рівненської області

/ © Поліція Рівненської області

© Поліція Рівненської області

На местах вражеских ударов работают следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнической службы и спасатели.

/ © Поліція Рівненської області

© Поліція Рівненської області

/ © Поліція Рівненської області

© Поліція Рівненської області

Сотрудники СБУ и полиции документируют последствия военного преступления.

Напомним, днем 13 мая российские войска нанесли воздушный удар по Украине. РФ применила ударные дроны, которые долетели аж на запад страны, в частности во Львов и даже Закарпатье. ТСН.ua собрал все, что известно о новой массированной атаке врага.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
525
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie