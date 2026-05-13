Российская атака на Ровненщину: в полиции показали последствия ударов (фото)
На опубликованных кадрах видны повреждения жилых домов и обломки сбитого российского дрона.
Во время массированной атаки РФ в среду, 13 мая, на Ровненщине были попадания в гражданскую инфраструктуру, в частности в жилой дом. На территории региона повреждены дома и автомобили.
Об этом сообщили в полиции Ровненской области, опубликовав фото последствий российских ударов.
Известно о трех погибших и шестерых раненых в результате атаки российских террористов.
Атака РФ на Ровненщину — фото последствий
На местах вражеских ударов работают следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнической службы и спасатели.
Сотрудники СБУ и полиции документируют последствия военного преступления.
Напомним, днем 13 мая российские войска нанесли воздушный удар по Украине. РФ применила ударные дроны, которые долетели аж на запад страны, в частности во Львов и даже Закарпатье. ТСН.ua собрал все, что известно о новой массированной атаке врага.