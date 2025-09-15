- Дата публикации
Российская атака на Запорожье: горят частные дома, кое-где исчез свет
В ночь на 15 сентября вражеская атака вызвала взрывы в Запорожском районе. В результате удара возник пожар и повреждено электроснабжение в одной из общин, однако предварительно жертв нет.
В ночь на 15 сентября жители Запорожья услышали серию взрывов.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров подтвердил, что это была вражеская атака на район.
По его словам, на месте удара разразился пожар, огонь охватил частные дома. В одной из общин исчезло электроснабжение.
"Предварительно, без пострадавших. Экстренные службы уже работают на месте происшествия и ликвидируют последствия", - сообщил Федоров.
В настоящее время идет уточнение масштабов разрушений и нанесенного ущерба.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области в ночь на 9 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги .