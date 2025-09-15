Российская атака на Запорожье: горят частные дома, кое-где исчез свет

Запорожье / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

В ночь на 15 сентября жители Запорожья услышали серию взрывов.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров подтвердил, что это была вражеская атака на район.

По его словам, на месте удара разразился пожар, огонь охватил частные дома. В одной из общин исчезло электроснабжение.

"Предварительно, без пострадавших. Экстренные службы уже работают на месте происшествия и ликвидируют последствия", - сообщил Федоров.

В настоящее время идет уточнение масштабов разрушений и нанесенного ущерба.

