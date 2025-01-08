Российская атака на Запорожье: ранения получила 13-летняя девочка

Медики оценивают ее состояние как средней тяжести.

В результате обстрела города Запорожья российской террористической армией получила ранение 13-летняя девочка.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, ребенка увезли в больницу. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести.

Ранее Иван Федоров сообщил, что в результате вражеской атаки с применением КАБов в Запорожье погибли 13 человек, ранения получили 29 человек.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал российскую атаку авиабомбами по Запорожью сознательным ударом по городу.

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