Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
411
Время на прочтение
1 мин

Российская атака на Запорожье, Сумы и Киевщину: главные новости ночи 16 сентября 2025 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 16 сентября 2025 года:

  • В Запорожье после удара РФ увеличилось количество потерпевших Читать далее –>

  • В Киеве и областях звучала воздушная тревога из-за атаки БПЛА, работала ПВО Читать далее –>

  • Сумы: враг атаковал город дронами, часть района – без света и воды .

  • В Николаевской области россияне убили водителя трактора во время работы в поле Читать далее –>

  • Зеленский: Путин пытается выйти из изоляции, обманув Трампа Читать далее –>

