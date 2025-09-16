- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 411
- Время на прочтение
- 1 мин
Российская атака на Запорожье, Сумы и Киевщину: главные новости ночи 16 сентября 2025 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 16 сентября 2025 года:
В Запорожье после удара РФ увеличилось количество потерпевших Читать далее –>
В Киеве и областях звучала воздушная тревога из-за атаки БПЛА, работала ПВО Читать далее –>
Сумы: враг атаковал город дронами, часть района – без света и воды .
В Николаевской области россияне убили водителя трактора во время работы в поле Читать далее –>
Зеленский: Путин пытается выйти из изоляции, обманув Трампа Читать далее –>