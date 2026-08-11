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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Российская атака на Запорожье унесла жизни семи человек: в области объявили День траура

В Запорожье объявили День траура по погибшим после массированной атаки РФ.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Запорожье

Атака РФ на Запорожье

В Запорожской области 12 августа объявили Днем траура по погибшим в результате вражеской атаки по Запорожью, произошедшей в ночь на 11 августа.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Россияне среди ночи убили семь человек, еще 24 человека получили ранения. Выражаю соболезнования родным и близким погибших», — отметил Иван Федоров.

Атака РФ на Запорожье — что известно

Напомним, в ночь на вторник, 11 августа, российская армия массированно обстреляла Запорожье ракетами и управляемыми авиабомбами. Из-за вражеского удара погибли шесть человек. Более 20 человек пострадали, среди них трое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

Большинство раненых госпитализировали с взрывными травмами, контузиями, осколочными ранениями и переломами, а двое лечатся дома.

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