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Российская атака на Запорожье унесла жизни семи человек: в области объявили День траура
В Запорожье объявили День траура по погибшим после массированной атаки РФ.
В Запорожской области 12 августа объявили Днем траура по погибшим в результате вражеской атаки по Запорожью, произошедшей в ночь на 11 августа.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
«Россияне среди ночи убили семь человек, еще 24 человека получили ранения. Выражаю соболезнования родным и близким погибших», — отметил Иван Федоров.
Атака РФ на Запорожье — что известно
Напомним, в ночь на вторник, 11 августа, российская армия массированно обстреляла Запорожье ракетами и управляемыми авиабомбами. Из-за вражеского удара погибли шесть человек. Более 20 человек пострадали, среди них трое мужчин находятся в тяжелом состоянии.
Большинство раненых госпитализировали с взрывными травмами, контузиями, осколочными ранениями и переломами, а двое лечатся дома.