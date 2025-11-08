Российская атака на железную дорогу: что известно о движении поездов на Полтавщине

Поезд "Укрзализныци" / © Укрзализныця

Реклама

Российский удар по депо в Гребенке на Полтавщине не будет влиять на движение поездов в регионе. Для обслуживания пассажирских поездов выведено достаточно резервных тепловозов на обесточенных участках.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«Обесточенные участки постепенно запитываются, от Гребенки до Полтавы уже восстановлено электротягу, движение всех поездов сохраняется, а инфраструктура ремонтируется — железнодорожники делают для этого все», — говорится в сообщении.

Реклама

В УЗ отметили, что даже Интерсити+ №712 Киев-Гусаровка (Краматорское направление) сейчас следует под резервным тепловозом, а дальнейшее сообщение уже организовано подменным подвижным составом.

«Такие удары по депо, подстанциям и инфраструктуре железной дороги уже стали ежедневным явлением, мы восстанавливаемся и находим решения для сохранения движения после каждой такой атаки», — уверяют железнодорожники.

В Укрзализныце» призвали не доверять сообщениям в некоторых Telegram-каналах, которые публикуют «апокалиптические фото» и пугают «сокращением поездов и ограничением движения». Обо всех изменениях расписания — например, по требованию ОВА — будет сообщено на официальных каналах УЗ.

Следить за задержками можно традиционно на портале uz-vezemo.

Реклама

Напомним, в субботу, 8 ноября, из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры снова произошли изменения в движении поездов в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.